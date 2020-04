Calciomercato Juventus, Mbappe a zero | Il clamoroso scenario

Il rinnovo di Mbappe con il Paris Saint-Germain sembra più lontano. L’attaccante francese spera nel Real Madrid, ma la Juventus sogna in grande.

A 17 anni ha fatto il suo esordio con il Monaco e nel giro di pochissimo tempo Kylian Mbappe è diventata la nuova stella del calcio non solo transalpino, ma mondiale. Il francese classe 1998 è costato al Paris Saint-Germain 180 milioni di euro nell’estate 2017, ma al momento un suo rinnovo con la società parigina sembra lontano.

Calciomercato Juventus, sogno Mbappe: il punto

L’agente del giocatore ha sottolineato quali siano al momento i sogni dell’attaccante transalpino: Mbappe è intenzionato a vestire la maglia del Real Madrid, vuole diventare il miglior numero 9 al mondo e sogna di giocare le prossime Olimpiadi con la maglia della Francia. Il Real resta dunque in cima ai pensieri dell’attaccante francese e la possibilità di un rinnovo con il Psg sembra quindi allontanarsi sempre più.

La volontà del ragazzo complica e non poco i piani anche delle grandi big europee che sognano di portare alla propria corte l’attaccante transalpino. Tra queste c’è anche la Juventus, che sogna in un futuro prossimo di ripetere un colpo ‘alla Cristiano Ronaldo‘, con il quale peraltro il campione del mondo 2018 sarebbe felice di giocare. Per Paratici non è certamente facile però affrontare questa situazione. Mbappe ha espresso chiaramente le proprie volontà, ma a giocare a favore della Juventus potrebbe essere la volontà del Psg. Il club transalpino, se il giocatore decidesse di non prolungare il proprio contratto, dovrà decidere se ripensarci e cederlo nel 2021 oppure tenerlo fino a fine contratto e perderlo da svincolato.

La Juventus spera chiaramente nel possibile colpo a zero nell’estate 2022. Paratici riflette: servirà battagliare e trovare la giusta strategia.

