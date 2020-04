Calciomercato, svolta Paratici | Via solo per la Juve!

Il ‘Covid-19’ ha congelato la stagione, lasciando in bilico anche il destino di Sarri: dalla Spagna, intanto, arrivano novità sulla panchina della Juventus.

L’interruzione della stagione a causa del ‘Coronavirus’ ha lasciato in sospeso le sorti di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. La gestione del tecnico bianconero non stava convincendo a pieno la ‘Vecchia Signora’: a dispetto del primo posto in campionato, il cammino in Champions League dei bianconeri è seriamente a rischio ed il gioco faticava ad arrivare. La scelta di Sarri doveva addurre ad una rivoluzione tattica piuttosto drastica, ma il tecnico di Bagnoli non è riuscito a dare applicazione alle proprie idee in bianconero. Per questo motivo, la Juventus potrebbe decidere di cambiare allenatore a fine stagione: dalla Spagna, nel frattempo, arrivano importanti novità.

Calciomercato, Zidane sogna la Juventus | Le ultime

Secondo quanto rivelato da ‘Le10Sport’, Zidane sarebbe disposto a lasciare il Real Madrid per la Juventus. Il tecnico francese non ha mai dimenticato il proprio passato in bianconero e sogna di sedersi sulla panchina dell’Allianz Stadium prima o poi. Quella fra Zidane e la Juventus sembra una storia d’amore destinata a consumarsi e non sarebbe sorprendente vedere il francese sulla panchina bianconera nei prossimi anni. A Torino, peraltro, Zidane ritroverebbe Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese non ha mai nascosto di essersi trovato splendidamente con ‘Zizou’, con il quale ha vinto la bellezza di tre Champions League consecutive.

Lo situazione traballante di Maurizio Sarri, che non è mai riuscito a convincere a pieno la ‘Vecchia Signora’, ed i pessimi rapporti con Florentino Perez, potrebbero portare Zidane alla Juventus. Un altro aspetto ad intrigare Andrea Agnelli è quello mediatico: Zidane, infatti, è una star globale ed il suo arrivo a Torino gioverebbe anche al brand Juventus. La situazione di stallo creata dal ‘Coronavirus’ non va certamente a favore della buona riuscita dell’operazione. Il matrimonio fra Juventus e Zidane, però, sembra essere solamente una questione di tempo.

