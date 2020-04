Calciomercato Inter, sorpasso del Real Madrid | Offerta da 50 milioni!

Uno degli obiettivi dell’Inter è ormai considerato partente da Simeone, ma dalla Spagna arrivano pessime notizie per Marotta: il Real Madrid è in pole.

Il mercato dell’Inter non sarà solamente legato alla vicenda Lautaro Martinez: Conte ha chiesto rinforzi anche per il centrocampo. Per questo motivo Marotta è molto attivo nelle ultime settimane nella ricerca del profilo adatto per implementare la mediana nerazzurra. L’interessamento della ‘Beneamata’ per Pogba va proprio in questa direzione, ma il campione del mondo non è l’unico giocatore ad intrigare l’ad nerazzurro. Ultimamente a Milano sono cresciute le quotazioni di un centrocampista dell’Atletico Madrid: Simeone lo considera già come partente ormai.

Calciomercato Inter, il Real in pole per Thomas Partey | 50 milioni il costo

Uno dei giocatori considerati maggiormente idonei per il centrocampo dell’Inter è Thomas Partey: a Marotta per portarlo in nerazzurro bastano i 50 milioni della clausola rescissoria. Il mediano ghanese dell’Atletico Madrid possiede tutte le caratteristiche richieste da Conte per un centrocampista: dinamismo, tecnica e forza fisica. La crescita di Thomas Partey sotto la gestione Simeone è stata esponenziale ed in estate è destinato a partire: la concorrenza però è delle peggiori.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, non ci sarebbe solamente il Barcellona sul ghanese, anzi: la società ad essere in vantaggio sarebbe il Real Madrid. In una specie di faida di mercato, Florentino Perez vuole rinforzarsi indebolendo direttamente la rivale cittadina. Su Thomas Partey c’è da segnalare anche l’interesse dell’Arsenal, che nelle prossime settimane potrebbe alzare la propria offerta al giocatore. In ogni caso, se Marotta vuole mettere le mani sul centrocampista dell’Atleti dovrà inserirsi in maniera tempestiva.

Uno degli obiettivi dell’Inter a centrocampo potrebbe rimanere a Madrid, ma cambiando la ‘camiseta’: il club in vantaggio per Thomas Partey, infatti, è il Real!

