Antonio Conte e la sua Inter potrebbe perdere un titolarissimo a causa dell’ex Juventus. Clamoroso intreccio di calciomercato con un top club della Premier

Il giocatore dell’Inter protagonista assoluto dei rumors di calciomercato è sicuramente Lautaro Martinez. Ormai non è più un mistero la volontà del Barcellona di mettere le mani sul cartellino dell’attaccante argentino, che in Spagna sostengono abbia già raggiunto un accordo col club blaugrana sulla base di un contratto da 7-10 milioni a stagione. Nota anche l’intenzione di Suning di tenerselo stretto, a meno che non venga pagata la clausola risolutiva da 111 milioni di euro. La famiglia Zhang potrebbe però aprire alla cessione qualora risultasse impossibile blindarlo con un nuovo accordo o se il numero 10 stesso uscisse allo scoperto in favore di una sua cessione.

Calciomercato Inter, Conte ‘trema’: la Juventus porta via Brozovic

Dopo Lautaro, perlomeno in questi ultimi giorni è Marcelo Brozovic il giocatore nerazzurro al centro dei riflettori. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Croazia, il classe ’92 pilastro della squadra di Conte è nel mirino di quattro grandi club europei: Real Madrid, Barcellona, Liverpool e PSG. Al super poker si potrebbe aggiungere nei prossimi mesi anche il Chelsea. Nonostante a ‘Calciomercato.it’ l’agente Joao Santos abbia rispedito al mittente le voci su una Juventus pronta a partire all’assalto, nella prossima finestra di mercato i ‘Blues’ potrebbero davvero veder andar via Jorginho. Maurizio Sarri, suo ‘mentore’ al Napoli e poi fautore del suo trasferimento a Londra, lo vorrebbe al centro del suo progetto tattico in quel di Torino. Anche l’italo-brasiliano potrebbe aver voglia di tornare nel nostro Paese, dove è esploso ai massimi livelli.

Del resto per qualsiasi giocatore è difficile se non impossibile rimanere freddi al ‘richiamo’ di una società come la Juventus. Che al Chelsea potrebbe offrire, magari dopo qualche cessione, qualcosa come 60 milioni di euro. Parliamo di una cifra che al club di Abramovich basterebbe per prendersi Brozovic, considerato che la sua clausola è fissata proprio a 60 milioni. Va detto, però, che Marotta e il suo team sarebbe già al lavoro per blindare il 27enne con un nuovo contratto – l’attuale scade nel giugno 2022 – senza clausola o con ma a un prezzo più alto.

R.A.

