Coronavirus, Sibilia: “Protocollo Serie A? Non è applicabile ai Dilettanti”

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e sulla possibile ripresa dei campionati

Intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo‘, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Dobbiamo fare il punto sulla situazione, riguardo a quanto accaduto ieri con il Ministro Spadafora. Il Protocollo della Serie A? E’ un documento estremamente restrittivo e difficile da applicare alle categorie inferiori come i Dilettanti”. Parole chiare quelle del presidente che ha poi aggiunto: “Bisognerà ancora riflettere sui numeri per quanto riguarda i Dilettanti. Siamo in attesa anche per la ripresa degli allenamenti. Anche per l’Eccellenza e capire se e quando sarà possibile concludere i campionati”.

Dilettanti, Sibilia: “Serie A deve riprendere, ecco la possibile data”

“Il Ministro Spadafora ci ha detto che andranno valutati i numeri della LND e nei prossimi giorni ci verrà comunicato un protocollo attuabile”, ha aggiunto Sibilia che ha voluto chiarire poi quello che a sua detta dovrebbe essere il futuro del calcio italiano: “Finchè avremo la possibilità di giocare, giocheremo. Le Serie minori sono lo specchio del Paese, quando riprenderanno tutti allora vorrà dire che l’Italia ha superato l’emergenza”.

“La LND è per la ripresa dei campionati, con le massime misure di sicurezza e dovute precauzioni”. Rischio zero? “Non esiste, come ha dichiarato il Prof. Zeppilli ed altri professionisti per ottenerlo bisognerà attendere il vaccino tra un anno“. Sulla ripresa della Serie A, Sibilia non ha dubbi: “Deve tornare a giocare anche per vendere e aiutare l’economia. Ritornare ad inizio giugno? Ipotesi vicina alla realtà”.

Soldi in più alla LND? “E’ necessario e la Serie A ne sta discutendo. Ho richiesto che la legge Melandri, che darebbe soldi ulteriori alla Federcalcio, possa andare in parte anche alle attività di base della Lega Nazionale Dilettanti”.

S.C