Calciomercato Inter, Messi può salutare il Barcellona | C’è la cifra

Cresce la concorrenza per il possibile super colpo Messi in casa Inter, in vista della prossima sessione di calciomercato

Il complesso momento vissuto dal calcio italiano non frena i progetti futuri delle Big in vista del prossimo anno. In tal senso, in casa Inter si continua a coltivare il grande sogno Leo Messi nel calciomercato estivo che riaprirà a giugno. Spuntano le prime cifre, con un top club pronto a dare battaglia a Marotta per la ‘Pulce’.

Calciomercato Inter, Messi più vicino all’addio: è sfida a tre

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Diariogol‘, il futuro di Leo Messi sembrerebbe essere sempre più lontano da Barcellona. I rapporti con la dirigenza del club catalano, Abidal in primis, non sono mai stato tanto freddi ed è per questo che il suo addio pare l’opzione al momento più probabile. L’argentino vanta nel suo ricco contratto con il Barcellona una clausola che può liberarlo se esercitata entro il 31 maggio di ogni stagione.

Il 32enne di Rosario, in scadenza nel 2021, è seguitissimo da Marotta che vorrebbe regalarlo a Conte per il prossimo anno. Ci sarà però da lottare per portare la stella argentina sotto la Madonnina: Psg e Manchester City sembrano pronte a follie per portare Messi via da Barcellona. Il prezzo del cartellino del fantasista, sia per i difficili rapporti con la società che per l’emergenza Covid-19, si starebbe abbassando con forza.

La base d’asta è di 50 milioni di euro, con una vera e propria asta che potrebbe scatenarsi in estate per sottrarre Messi al Barcellona. Situazione dunque in divenire ma la via pare tracciata: l’Inter resta in piena corsa per il colpo Messi.

