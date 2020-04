Calciomercato Juventus, agente Mbappe gela Paratici | E il PSG lo ricatta

Il futuro del fuoriclasse francese resta in bilico, la Juventus si allontana ma c’è ancora una possibilità

L’emergenza coronavirus ha fermato il calcio da ormai un mese e mezzo, ma non il mercato che continua ad andare avanti. PSG è accostato a diversi top player per le sessioni di mercato future, ma il club francese deve prima cercare di risolvere il problema riguardante un big già presente in rosa. Parliamo di Kylian Mbappe, che ha un contratto in scadenza nel 2022.

Yvan Le Mee, agente del francese, ha svelato a Marca che in estate il Real Madrid avrebbe sferrato un attacco da 300 milioni per ingaggiare Mbappe, battendo così la concorrenza della Juventus: “Lui vuole giocare per i Blancos, vuole stare con il suo idolo Zidane e diventare il miglior 9 al mondo”. Questa crisi causata dal coronavirus, però, potrebbe fermare tutto e rimettere in bilico il futuro del campione del mondo 2018.

Calciomercato, il PSG ‘ricatta’ Mbappe: la Juventus osserva

Il fuoriclasse francese per ora ha respinto tutte le offerte di rinnovo proposte dal PSG, che a sua volta vorrebbe raggiungere l’accordo per un contratto fino al 2025. Il club di Ligue 1 vorrebbe blindare il proprio gioiello per bloccare in anticipo gli attacchi delle squadre più importanti di Europa.

Secondo quanto riportato dal MundoDeportivo, il PSG potrebbe ricorrere a una sorta di ricatto per costringere Mbappe a rinnovare. La società vorrebbe prolungare il suo contratto entro l’estate prossima e se la risposta non dovesse essere soddisfacente, il classe 1998 potrebbe non avere il consenso per partecipare alle Olimpiadi del 2021.

Il Real Madrid sembrerebbe la squadra più interessata a questa vicenda, ma anche la Juventus osserva e magari potrebbe tentare l’assalto in caso di rottura definitiva.

