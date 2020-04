Brutte notizie per Inter e Juventus. I due top club d’Italia starebbero progettando la prossima stagione, ma il loro obiettivo è stato operato: out due mesi

Inter e Juventus non intendono perdere tempo in vista della prossima stagione. Durante queste lunghe settimane a causa dell’emergenza Coronavirus, i due top club d’Italia sono al lavoro per progettare gli acquisti e le cessioni. Ma arrivano brutte notizie per quanto riguarda un loro obiettivo di mercato per l’estate.

Calciomercato Inter e Juventus, Tolisso va k.o.

Il centrocampista francese del Bayern Monaco, Corentin Tolisso, è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Il giocatore, nel mirino di Inter e Juventus, il Campione del Mondo 2018 si è recato nella clinica del Dr. Murnau Johannes Gabel ed è stato operato per una lesione del legamento della caviglia sinistra. L’intervento è riuscito perfettamente e per lui ci saranno, in primis, quattro settimane di riposo più una riabilitazione fino ad otto settimane. Per il centrocampista uno stop forzato di due mesi.

Così Marotta e Paratici dovranno così cambiare il loro obiettivo, ma tutto sarà più chiaro nelle prossime settimane. Tutto è ancora incerto anche per quanto riguarda il periodo relativo alla sessione di calciomercato.

Corentin Tolisso sarebbe finito, però, nel mirino delle big d’Europa: sulle sue tracce non ci sarebbero più club italiani.

