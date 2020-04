Continua il lavoro della Juventus in vista della prossima stagione per regalare a Sarri colpi davvero importanti: duello con il Bayern Monaco per il top player

La Juventus non si ferma. Dopo l’emergenza Coronavirus il club bianconero starebbe pensando a nuovi colpi in vista della prossima stagione. Paratici potrebbe così provare il colpo con un giovane talento di proprietà del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, duello con il Bayern per Odegaard

Come svelato dal portale spagnolo “diariomadridista” la Juventus sarebbe pronta a dare l’assalto decisivo ad Odegaard con il Bayern Monaco anche sulle sue tracce. Il club bianconero avrebbe già chiesto informazioni al club spagnolo che ha subito rispedito al mittente: “Martin non si tocca”. Florentino Perez lo potrebbe blindare rinunciando all’offerta di 18 milioni di euro, già messa sul piatto a gennaio dai due club interessati al giocatore scandinavo.

Dopo l’esperienza avvincente in prestito alla Real Sociedad, nella prossima stagione Odegaard sarà uno dei protagonisti al Santiago Bernabeu. Il classe 1998 ha messo a segno ben sette gol con otto assist vincenti ai propri compagni. In estate pronto il suo ritorno al Real Madrid per ritagliarsi così uno spazio importante.

La Juventus, però, non intende mollare la presa e vuole riprovarci con una nuova proposta più allettante.

