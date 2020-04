Il Real Madrid per cedere Marcelo potrebbe chiedere alla Juventus uno scambio con Alex Sandro

Marcelo è tornato in orbita Juventus nelle ultime settimane. Il terzino brasiliano non è certo della permanenza al Real Madrid, malgrado il contratto in scadenza nel 2022. Florentino Perez potrebbe fare a meno di alcuni senatori, con il rinnovo del numero 12 in bilico al pari del prolungamento di capitan Sergio Ramos. Per non rischiare di perderlo a parametro zero nei prossimi anni il Real potrebbe avallare la cessione del nazionale verdeoro, con la ‘Vecchia Signora’ che sarebbe in prima linea in caso d’addio del giocatore alla Casa Blanca.

Marcelo è da tempi non sospetti un pallino della dirigenza della Continassa, con il 32enne mancino che sarebbe ben felice di ritrovare l’amico ed ex compagno Cristiano Ronaldo. Lo stessi fuoriclasse portoghese sogna il ricongiungimento a Torino con il brasiliano, con la Juve che potrebbe affondare il colpo soprattutto in caso di partenza del connazionale Alex Sandro. Dal Regno Unito non si placano i rumors su un possibile sbarco in Premier League dell’ex Porto, che piace soprattutto a Chelsea e Manchester City.

Calciomercato Juventus, scambio col Real Madrid: Alex Sandro per Marcelo

Attenzione però ad un possibile intrigo di mercato con lo stesso Real Madrid. Per dare il via libera alla partenza di Marcelo, Florentino Perez potrebbe chiedere ai bianconeri uno scambio proprio con Alex Sandro. Il laterale bianconero è apprezzato da Zidane, che avallerebbe il suo sbarco a Madrid per rinforzare la corsia di sinistra del proprio scacchiere tattico. Tra i due brasiliani ci sarebbe però una differenza di valutazione: la Juventus avrebbe fissato a 40-45 milioni di euro il prezzo di Alex Sandro con l’obiettivo anche di registrare una corposa plusvalenza, mentre Marcelo si libererebbe dal Real per una cifra non inferiore ai 30 milioni.

La Juve nel caso pretenderebbe un conguaglio intorno ai 15 milioni per dare il via libera all’operazione. Al contrario il club campione d’Italia dovrebbe destinare un ingaggio più importante a Marcelo, visto che il classe ’88 percepisce attualmente 12 milioni di euro al Real, oltre il doppio rispetto ai 5 milioni dello stipendio di Alex Sandro nel contratto in scadenza nel 2023.

G.M.