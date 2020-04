Calciomercato Milan, doccia gelata per l’erede di Donnarumma

Calciomercato Milan, brutte notizie per un obiettivo rossonero individuato come erede di Donnarumma: il colpo è più lontano

Il Milan pensa al futuro e alla probabile sostituzione di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero è in scadenza di contratto nel 2021 e una sua permanenza appare assai difficile. Il suo ingaggio attuale è di 6 milioni di euro, una cifra che la dirigenza non sembra intenzionata ad assicurargli. Gazidis vuole il netto taglio degli ingaggi, abbassandoli ad un tetto di massimo 2,5 milioni di euro per giocatore. La cessione dunque si fa sempre più probabile.

Calciomercato Milan, Luis Maximiano per il post Donnarumma: la risposta dello Sporting

Sarà necessario trovare un suo erede, tra i pali. Tra i nomi caldi per il Milan, c’è quello di Luis Maximiano. Classe 1999, è il portiere dello Sporting, uno dei giovani estremi difensori più promettenti in Europa. Numerose le squadre che hanno messo gli occhi su di lui, qualche sondaggio in merito è stato effettuato anche dall’Inter. Ma i portoghesi, consapevoli dell’interessamento di molte squadre, intendono rispondere e rendere più difficile il suo acquisto.

Secondo ‘Record’, infatti, i Leoes sono al lavoro per adeguare il suo ingaggio, uno dei più bassi della squadra, e soprattutto per alzare la clausola rescissoria. Il contratto è in scadenza nel 2023, ma la clausola è al momento di 45 milioni di euro. Una cifra attaccabile dai top club e che nelle intenzioni dei lusitani sarà elevata di molto. Trattative in corso, una brutta notizia per il Milan che potrebbe non essere in grado di competere con cifre considerevoli.

N.L.C.