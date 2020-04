Calciomercato, UFFICIALE: rescinde il tecnico primo in classifica!

Dinamo Zagabria, ufficiale la rescissione consensuale con il tecnico Nenad Bjelica. L’ex allenatore dello Spezia lascia da primo in classifica.

In questo difficile periodo in cui l’intero globo affronta la situazione Coronavirus, non mancano sorprese dal mondo del calcio. Da campionati sospesi a clamorose situazioni, come quella che ha visto come protagonista Nenad Bjelica. L’allenatore croato non sarà più la guida della Dinamo Zagabria.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, stop dai medici | “Niente calcio per tanti mesi”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, assalto a Immobile | Offerti soldi più l’ex Juve

Dinamo Zagabria, UFFICIALE: addio a Bjelica

L’ex tecnico dello Spezia ha infatti rescisso consensualmente il contratto che lo legava alla squadra della capitale croata, che è attualmente in testa al campionato nazionale. La notizia è stata comunicata direttamente dal club, attraverso i propri canali ufficiali.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Questo il comunicato ufficiale del club:

“La società di calcio Dinamo Zagabria e il tecnico Nenad Bjelica hanno deciso di interrompere il proprio accordo. Il club ringrazia il mister per la sua collaborazione avuta sino qui e i risultati che ha ottenuto come allenatore della Dinamo”.

Bjelica lascia dunque la Dinamo da primo in classifica. Ora il club croato dovrà annunciarne il successore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato | Scambio clamoroso e Juventus ‘beffata’!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, annuncio ‘bomba’ | “Lautaro ideale per Cristiano Ronaldo”