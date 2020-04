Coronavirus, stop dai medici | “Niente calcio per tanti mesi”

In Spagna arrivano indiscrezioni che scoraggiano la ripresa della Liga, il direttore dell’ospedale da campo Ifema dichiara: “Impossibile giocare”

Nei giorni scorsi in Spagna si è riusciti ad arrivare all’emanazione di alcuni criteri nel caso in cui la stagione calcistica non dovesse riuscire a concludersi. A scoraggiare la ripresa della Liga ci pensa il direttore dell’ospedale Ifef, allestito alla fiera di Madrid, che dichiara che per prossimi mesi sarà impossibile tornare giocare a calcio.

Liga, il direttore dell’Ifef blocca la ripresa: “Impossibile giocare a calcio nei prossimi mesi”

In tutta Europa si stanno cercando soluzioni per riuscire a terminare la stagione calcistica. I campionati sono sospesi da ormai un mese e ancora domina l’incertezza sulla possibilità di tornare in campo. Ai microfoni di ‘El Largo‘, programma di ‘El Cadenaser‘, il direttore dell’Ifef, ospedale da campo allestito alla fiera di Madrid, Antonio Zapatero dichiara: “Non credo sia fattibile in questo paese fino a quando non sarà il momento. Giocare a calcio undici contro undici su un campo di calcio nei prossimi mesi lo vedo impossibile. Io non vedo possibilità di giocare questa estate”.

Poi continua spiegando la situazione in Spagna e parlando del test sierologico: “Il test non è la soluzione, la soluzione arriverà a seconda del risultato del test. Se si scopre che non si dispone di anticorpi si è suscettibili alle infezioni. Incluse le persone giovani, la fascia d’età tra i 16 ed i 25 anni è la più infetta e sono quelli che trasmettono di più la malattia. Mantenere il contatto fisico non credo sia fattibile in questo paese fino a quando non sarà il momento.” Parole forti che scoraggiano la ripresa dei campionati in Spagna e che faranno sicuramente riflettere gli organi competenti.

