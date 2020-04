Calciomercato Lazio, assalto a Immobile | Offerti soldi più l’ex Juve

Dall’Inghilterra arriva una nuova minaccia per il top player della Lazio: l’Everton sarebbe pronta a mettere sul piatto un attaccante

In Serie A la Juventus quest’anno ha dovuto fare i conti con una rivale per lo scudetto inaspettata, la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi si è rivelata la vera antagonista dei bianconeri nella lotta per il primo posto, guidata anche dal suo bomber in stato di grazia, Ciro Immobile. In Premier League non si sarebbero fatti sfuggire le prestazioni dell’attaccante biancoceleste ed ora spunta una nuova pretendente interessata all’attaccante. Offerto proprio un ex bianconero come contropartita.

Calciomercato Lazio, pericolo Ancelotti: pronta una contropartita per arrivare ad Immobile

Dopo l’ottima stagione disputata dalla Lazio, per Claudio Lotito sarà difficile tenere tutti i migliori interpreti. Sul bomber Ciro Immobile, ci sarebbero già gli occhi delle migliori squadre europee. Secondo quanto riportato da ‘Teamtalk‘, ad aggiungersi alla lista delle pretendenti per l’attaccante biancoceleste ci sarebbe anche l’Everton di Carlo Ancelotti. La squadra inglese infatti, vorrebbe portare alla corte dell’allenatore italiano grandi acquisti, tra cui il numero diciassette di Simone Inzaghi. I ‘toffees‘ per arrivare all’attaccante italiano sarebbero pronti a mettere sul piatto Moise Kean, attaccante ex Juventus che in Premier non ha reso come sperato.

Tra i due giocatori però, ci sarebbe una sostanziale differenza di valutazione. Infatti, Immobile al momento sarebbe valutato dalla Lazio intorno ai 50 milioni, mentre Kean sarebbe valutato 30 milioni. Così la squadra inglese sarebbe pronta ad aggiungere anche un conguaglio economico nella proposta. Difficile però che Inzaghi voglia rinunciare al suo bomber.

