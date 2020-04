Calciomercato Inter, scelto l’erede di Lautaro Martinez

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione. In caso di addio di Lautaro, pronto il colpo eccezionale per l’attacco

L’Inter non si ferma ancora. La società nerazzurra sarebbe sempre al lavoro per assicurare ad Antonio Conte innesti di qualità in vista della prossima stagione. E, soprattutto se dovesse partire Lautaro Martinez, Beppe Marotta non intende farsi trovare impreparato e così starebbe già alla ricerca di un valido sostituto. Il profilo di Pierre-Emerick Aubameyang piace da tempo, ma nelle ultime ore il nome dell’attaccante dell’Arsenal appare alquanto defilato.

Calciomercato Inter, Werner nel mirino per il post-Lautaro

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” è tornato di moda il nome di Timo Werner, centravanti tedesco del Lipsia, che il d.s. Ausilio conosce da ormai anni. Sarebbe l’attaccante perfetto per Conte e vanta già un’ottima esperienza in campo europeo. La sua clausola di 60 milioni varrebbe soltanto nel mese di aprile: poi da maggio bisognerà trattare con lo stesso club tedesco.

La concorrenza è davvero alta visto che sulle sue tracce ci sarebbe il Bayern Monaco già dalla scorsa estate. Negli ultimi mesi, invece, è balzato in prima fila anche il Liverpool con Klopp davvero entusiasta delle qualità di Timo Werner. Se dovesse partire così Lautaro Martinez, l’Inter starebbe così preparando l’assalto definitivo per rinforzare il pacchetto offensivo di Conte.

Sarà un’estate particolare anche per quanto riguarda il calciomercato a seguito della pandemia: l’Inter vuole continuare ad essere protagonista.

