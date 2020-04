Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sul possibile erede di Higuain con la possibile beffa all’Inter. Ecco tutti i dettagli

La Juventus vuole liberarsi di Higuain dall’estate 2018. Pensava di esserci riuscita grazie al Milan e forse poi al Chelsea, invece non è stato così. L’argentino è tornato dopo un pessimo anno vissuto tra Milano e Londra, deciso a riconquistarsi un posto nello scacchiere bianconero vista la presenza del suo ‘mentore’ Maurizio Sarri. Non a caso ha detto no a tutte le proposte, specie a quelle della Roma che lo ha corteggiato invano per quasi un’intera estate. Ovviamente il club bianconero riproverà a disfarsene nel prossimo calciomercato, a poco meno di un anno dalla scadenza del suo contratto.

Calciomercato Juventus, via Higuain e ‘sgambetto’ all’Inter

Nei piani della Juventus c’è il divorzio dal 32enne di Brest e l’acquisto di un nuovo numero 9. Il ‘sogno’ potrebbe essere Harry Kane ma il Tottenham pretende cifre mostruose, quelli più ‘abbordabili’ Gabriel Jesus (facendo leva sugli ottimi rapporti col City) e Mauro Icardi anche se sarebbe complicatissima una trattativa con il grande ex Marotta. Non impossibile, però, un ritorno sul norvegese Haaland sfumato lo scorso gennaio così come il tentativo per quello che è uno dei migliori bomber europei: Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese ha un passato nelle giovanili del Milan ed è in uscita dall’Arsenal visto che ad oggi sono scarse le possibilità di un rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2021. Paratici potrebbe fare lo ‘sgambetto’ all’Inter, dato che pensa in modo particolare al classe ’89 qualora dovesse cedere Lautaro Martinez.

I ‘Gunners’ potrebbero sparare una richiesta da 60-70 milioni di euro, ma alla fine ‘accontentarsi’ di 40-50 milioni. Aubameyang, 20 gol fino allo stop causa emergenza coronavirus, si integrerebbe benissimo sia con Dybala che con Cristiano Ronaldo.

