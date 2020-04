Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic: la condizione per restare

Calciomercato Milan, Ibrahimovic manda messaggi alla società: lo svedese può proseguire in rossonero, ma ad una condizione

Il Milan si interroga su ciò che sarà il proprio futuro. Alle viste un’ennesima rivoluzione per provare a ripartire e rilanciare un nuovo progetto, con diversi giocatori che potrebbero lasciare il club. Si farà spazio a volti nuovi, ma si vorrebbe proseguire con una certezza. Zlatan Ibrahimovic, e chi se no. L’impatto dello svedese in appena due mesi di calcio giocato è stato notevole, i rossoneri sperano possa esserci lui a guidare la ripartenza.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic al bivio

Sono giorni di riflessione però per lo stesso Ibrahimovic, che si sta allenando in Svezia con l’Hammarby, club di cui è proprietario. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il centravanti sta ponderando attentamente la sua decisione. Sa, andando per i 39 anni, che è agli sgoccioli della sua carriera da professionista e per questo si tratta di una scelta fondamentale.

La questione economica non sarebbe fondamentale, il giocatore sarebbe anche disposto a ridiscutere il suo ingaggio secondo i nuovi parametri del club. L’aspetto veramente decisivo sembra essere la volontà del club di costruire una squadra competitiva, che possa finalmente tornare in Champions League, ad anni di distanza dall’ultima volta. Raggiungere il quarto posto e riportare il Diavolo nell’Europa che conta sarebbe il modo perfetto per Zlatan per congedarsi dal calcio giocato, con un’ultima grande impresa. Se ne discuterà al suo rientro in Italia, anche se i rapporti con la dirigenza sono sicuramente peggiorati dall’allontanamento di Boban.

