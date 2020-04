Calciomercato Juventus, assalto in Liga | Il sogno di Cristiano Ronaldo

Il lavoro della Juventus sul fronte calciomercato non si ferma. Anche grazie all’aiuto di Cristiano Ronaldo, il club bianconero prepara il colpo decisivo

Cristiano Ronaldo (Getty Images)L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio ogni aspetto della nostra vita quotidiana. E così anche il mondo del calcio si è trovato senza la sua quotidianità. L’occasione è stata così utile per progettare già la prossima stagione con la Juventus ancora protagonista, soprattutto grazie all’aiuto e alle idee di Cristiano Ronaldo con la speranza di convincere giocatori prodigiosi.

Calciomercato Juventus, ci pensa CR7 per Isco

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” in caso di addio di Bernardeschi, che ha trovato poco spazio sotto la gestione Sarri, Cristiano Ronaldo avrebbe pensato a Isco per rinforzare il centrocampo. Il talentuoso giocatore spagnolo sarebbe un desiderio del campione portoghese da tanto tempo. Dopo una stagione davvero orribile, il ritorno in panchina di Zidane gli ha dato più entusiasmo, ma non sembra bastare. Il suo futuro potrebbe essere lontano dal Real Madrid con tanta voglia di rimettersi in mostra.

Sulle sue tracce, però, ci sarebbe da diverso tempo anche il Manchester City di Pep Guardiola, pronto a formulare un’offerta importante per l’ex Malaga pari a 50-60 milioni. Florentino Perez vorrebbe arrivare almeno a 75. La volontà di Cristiano Ronaldo resta quella di trionfare nuovamente con un Pallone d’Oro ed Isco potrebbe aiutarlo nella sua nuova missione.

La chiamata di CR7 potrebbe essere risultare decisiva per il calciomercato della Juventus.

