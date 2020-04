Calciomercato Inter, nuova speranza Messi | C’è l’aut aut!

Nuovi scontri tra Lionel Messi e il Barcellona, l’Inter nel frattempo continua a seguire la vicenda per sfruttare un’eventuale occasione: la situazione

Non è un momento facile per Lionel Messi, che non è mai stato così in discussione nel Barcellona. Il suo contratto scade tra poco più di 12 mesi e ancora oggi non si sa se ci sarà un rinnovo o meno. La situazione è delicata in quanto tra le parti c’è il disaccordo sotto più aspetti.

Il fuoriclasse argentino vuole delle rassicurazioni prima di firmare un nuovo contratto con i Blaugrana. In particolare, vorrebbe competere fino alla fine della carriera per gli obiettivi più importanti e non sembrerebbe soddisfatto del cammino che sta avendo il Barcellona.

Calciomercato Inter, ancora scontri Messi-Barcellona: i nerazzurri osservano

Come riporta Don Balon, ci sarebbe una diversità di vedute tra Quique Setien e Lionel Messi. Il presidente Bartomeu non sa più da che parte andare visto che, qualunque sia la sua posizione, potrebbe creare una spaccatura o con il tecnico o con il numero dieci. L’allenatore vorrebbe creare un ordine diventando lui il leader dello spogliatoio e non i calciatori.

Questa situazione difficile viene seguita costantemente da tante big di Europa. Nei giorni scorsi si era parlato di un accostamento dell’Inter verso Messi, il tutto è stato prontamente smentito. In caso di rottura definitiva, però, i nerazzurri potrebbero davvero pensare di farsi avanti per provare a strappare uno dei calciatori più forti della storia.

Dunque Lionel Messi e il Barcellona non sono ancora riusciti a trovare un accordo, i prossimi mesi saranno decisivi: intanto l’Inter osserva.

