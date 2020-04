Calciomercato Juventus, idea scambio | Ecco l’erede di Chiellini

La prossima estate potrebbe infiammarsi ancora una volta l’asse Juventus-Milan dopo le trattative degli ultimi anni. Possibile scambio in difesa.

Tempo di programmazione in casa Juventus in virtù della sosta forzata dovuta all’emergenza Coronavirus che ha interrotto la stagione. Molto passerà dalla prossima estate di calciomercato quando la dirigenza bianconera potrebbe andare a caccia di un nuovo difensore centrale di spicco da ‘regalare’ a Maurizio Sarri. Al momento infatti il reparto arretrato della Juve vanta il giovane de Ligt oltre all’esperto Bonucci tra le sicurezze. Ci sarà poi da pensare all’eredità pesante di un Chiellini ormai avanti con l’età e reduce da un grosso problema fisico mentre Rugani non sembra rientrare nei piani. Dalla conta resta fuori Demiral, che si è dimostrato un ottimo difensore fino all’infortunio che lo ha costretto ai box. Un talento espresso a chiare lettere dal turco e che potrebbe risultare utilissimo alla stessa Juventus in sede di mercato. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, occhi in casa Milan: scambio Demiral-Romagnoli

La crescita di Demiral lo aveva persino portato a scavalcare de Ligt nelle gerarchie di Sarri, fino al brutto infortunio rimediato contro la Roma. La lunga assenza dai campi non ne ha però fatto calare il valore, che potrebbe tornare utilissimo proprio per arrivare all’erede di Chiellini. La Juventus infatti potrebbe mettere sul piatto il talentuoso turco per imbastire uno scambio col Milan per arrivare a capitan Romagnoli.

Una suggestione emersa già nei mesi scorsi e che potrebbe riproporsi in estate. I rossoneri infatti apprezzano e non poco il giovane difensore ex Sassuolo che potrebbe rappresentare la giusta merce di scambio per rinunciare al proprio capitano. Un sacrificio d’altro canto anche quello della Juventus che per arrivare a Romagnoli lascerebbe andare un centrale, che al netto dell’infortunio, aveva già lasciato intravedere ampi margini di miglioramento. Dal punto di vista economico intercorre invece una leggera differenza di valutazione con il milanista leader difensivo dei suoi stimato sui 50 milioni di euro. 40 invece il prezzo di Demiral che dalla sua ha però una più giovane età. Una situazione che ad ogni modo andrà eventualmente intavolata in estate qualora Juventus e Milan decidessero di affondare il colpo.

