Mino Raiola sarà ancora una volta protagonista in vista della prossima stagione. Il noto agente potrebbe portare il suo assistito al Real Madrid: la preferenza

Sarà un’estate particolare per tutti a seguito della pandemia Coronavirus. Tanti club europei dovranno fare i conti con la grave crisi economica dopo l’emergenza. Ma Mino Raiola, noto agente, sarebbe già al lavoro per portare un suo assistito al Real Madrid. Così ancora una volta l’italo-olandese sarebbe protagonista nella sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Real Madrid in pole per Haaland

Come svelato dal portale spagnolo “As” Haaland sarebbe il favorito numero uno a vestire la maglia del Real Madrid. Dopo il suo trasferimento a gennaio al Borussia Dortmund, Raiola potrebbe tornare a lavoro per una nuova operazione di calciomercato. Il suo connazionale Odegaard potrebbe essere la chiave per convincerlo: inoltre, il CEO del Borussia, Hans-Joaquim Watzke, è molto amico di Florentino Perez. Tutto potrebbe ruotare intorno al giocatore “blancos”, Achraf Hakimi, attualmente in prestito proprio al Borussia. Il giovane terzino marocchino potrebbe rientrare nell’operazione per il giovane talentuoso centravanti norvegese.

Dalla Germania, però, fonti vicino al club tedesco ha rivelato che non ci sono possibilità che il forte centravanti norvegese possa lasciare il Borussia prima del 2022: la clausola inserita nel suo contratto è di 75 milioni a partire dal 2021. Il suo profilo sarebbe finito nel mirino della Juventus, sempre pronta a rinforzare il reparto offensivo di Maurizio Sarri in caso di addio di Gonzalo Higuain.

Una situazione davvero difficile, ma Mino Raiola sarebbe sempre al lavoro anche durante l’emergenza Coronavirus.

