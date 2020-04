La rinascita del Milan inizia a prendere forma, dalla Spagna sono certi: chiuso il primo colpo rossonero, arriva dall’Argentina

Mentre si lavora per trovare una soluzione che faccia ripartire la Serie A, le società italiane iniziano a ragionare sulle strategie da attuare nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il Milan sembrerebbe essere ormai certa del primo acquisto da mettere a segno. Dalla Spagna sono sicuri della buona riuscita dell’operazione, il primo colpo di mercato rossonero arriva dall’Argentina.

Calciomercato Milan, messo a segno il primo colpo: tutto fatto per Zaracho

In casa Milan si iniziano a delineare gli obiettivi per il calciomercato. La parola chiave per i rossoneri sarà sicuramente rivoluzione ed il primo colpo per avviarla sarebbe già stato messo a segno. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, il primo acquisto per la prossima stagione del Milan sarebbe Matias Zaracho, calciatore del Racing Club de Avellaneda. Nazionale argentino, trequartista, classe 1998, sarebbe il profilo giusto per il progetto di rinascita voluto da Ivan Gazidis, un progetto composto sopratutto di giovani talenti. Secondo il sito spagnolo, l’affare che porterebbe l’argentino a Milano sarebbe costato alla società rossonera 15 milioni, nonostante nel contratto del giocatore sia presente una clausola rescissoria da 25 milioni.

Il ventiduenne quest’anno ha collezionato 21 presenze con la maglia del Racing, segnando 5 gol e servendo 2 assist. L’acquisto dovrebbe divenire ufficiale in estate, quando si aprirà il calciomercato. Primo colpo in chiave futura per un Milan che punta a tornare a grandi livelli con l’ausilio di giovani talenti.

