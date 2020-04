Juventus, ESCLUSIVO Budel: “Futuro Tonali? Questo il mio consiglio”

Calciomercato Juventus, l’ex Brescia e attuale commentatore DAZN, Alessandro Budel ha detto la sua sul futuro di Sandro Tonali in esclusiva a CalciomercatoWeb.it

Per lui, Brescia resta una seconda casa: cinque anni di carriera lì e ancora tanti buoni amici, che continua a sentire quotidianamente: “A Brescia resto legatissimo, dispiace che sia una delle città più colpite, mi scrivo con tanti amici, tutti i giorni”. Parole di Alessandro Budel, ex rondinella e attuale commentatore DAZN, che in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it ha rilasciato quest’intervista.

Dal futuro Tonali alla ripresa del campionato, le parole di Budel

“So che il Brescia è una delle società più restie a tornare a giocare, ma la decisione spetta alle istituzioni – spiega Budel, che aggiunge – E’ normale che in un momento del genere si faccia fatica a trovare un accordo che soddisfi tutti, ma sono certo che una soluzione la troveranno. Quando tutte le misure di sicurezze verranno rispettate, il calcio ripartirà: a quel punto, tutti dovranno seguire le disposizioni degli organi competenti”.

Una ripresa del campionato che potrebbe comunque rilanciare il Brescia in ottica salvezza: “Non sarà facile, ma sarà un campionato completamente diverso – continua Budel – Servirà sicuramente un filotto di vittorie, unito ad un piccolo crollo di quelle davanti, ma sono certo di una cosa: i calciatori lotteranno per la città, per sollevarla da un momento del genere e questo aspetto emotivo aggiungerà tanta benzina nelle gambe”.

Un momento particolare, che però non sta placando le voci di mercato, soprattutto intorno alla stellina di casa Brescia, Sandro Tonali: “Non so cosa riservi il suo futuro, ma gli consiglio di avere continuità, poi avrà tutto il tempo per arrivare in una big – conclude Budel – Gli consiglierei di procedere step-by-step, completando il suo processo di maturazione in una squadra di medio-alta classifica”. Tuttavia, su di lui sembra pronto un duello di mercato tra Inter e Juventus: ecco, Alessandro Budel cosa gli consiglierebbe in questo caso? “Beh, in questo caso, avrebbe più possibilità di giocare nella Juventus. Nell’Inter, in quel ruolo, c’è un già un calciatore molto importante e ancora giovante come Brozovic, mentre in bianconero potrebbe tranquillamente convivere con uno come Pjanic“.