Calciomercato Juventus, beffa per Paratici: c’è l’offerta

La lista degli obiettivi di Fabio Paratici, CFO della Juventus, per il prossimo calciomercato è piuttosto lunga. Il dirigente bianconero punta a rinforzi di spessore in tutti i reparti. La sua idea è trovare il giusto mix tra campioni affermati e giovani in rampa di lancio. Le possibili limitazioni economiche cui il calcio dovrà fare i conti dopo l’emergenza non spaventano i campioni d’Italia, che puntano comunque ad una campagna acquisti importante.

Calciomercato Juventus, assalto del Borussia Dortmund a Ferran Torres

Tra i pallini di Paratici, c’è senza dubbio Ferran Torres. L’attaccante del Valencia, classe 2000, ha impressionato tutti gli addetti ai lavori e sarà di certo una delle stelle del prossimo Europeo Under 21. Si tratta di un talento pronto ad esplodere, già messosi in luce in Champions League e nella corsa al suo cartellino sarà fondamentale arrivare per primi.

Il Valencia, dal canto suo, vorrebbe blindarlo, per evitare di doverlo cedere nella prossima finestra di trasferimenti. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro ma anche un contratto in scadenza nel 2021. Soprattutto, la particolare congiuntura economica potrebbe costringere gli spagnoli a rivedere il prezzo al ribasso. Secondo la ‘Bild’, il Borussia Dortmund, segnalato già da tempo su di lui, fa sul serio, eccome. Pronta un’offerta da 40 milioni di euro per anticipare la concorrenza. La Juventus deve rispondere se vuole mettere le mani sul talento iberico, su cui c’è anche l’interessamento da parte del Real Madrid.

