Lo spauracchio dell’Inter è quello di ritrovarsi uno scontento Icardi in rosa nella prossima stagione: l’assist a Marotta potrebbe arrivare da una cessione.

Accolto con enorme entusiasmo la scorsa estate, Diego Godin potrebbe lasciare l’Inter dopo una sola stagione. Cosa non ha funzionato in questo matrimonio? Innanzitutto il centrale uruguaiano è stato uno dei migliori interpreti dell’ultimo decennio all’interno di una difesa a quattro. Nella veste tattica scelta da Antonio Conte per i nerazzurri, il reparto arretrato è composto da una difesa a tre e l’ex centrale dell’Atletico Madrid ha sofferto tremendamente questo cambio di ruolo. L’adattamento di Godin ad una difesa a tre è stato fallimentare, tanto che il tecnico salentino ha finito per preferirgli il giovane Bastoni. La differenza di vedute fra Godin e Conte potrebbe portare ad un addio nella prossima estate: intanto arriva anche l’interesse del PSG.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, si va già verso l’addio | Nuova ipotesi

Calciomercato Inter, Godin al PSG | Assist di mercato per Icardi

Le difficoltà di ambientamento di Godin con l’Inter potrebbero portare al divorzio dopo appena un anno: secondo quanto rivelato da ‘Passioneinter.com’, il PSG si sarebbe unito al Tottenham e al Manchester United tra le file degli interessati al centrale uruguaiano. Il capitano della ‘Celeste’ potrebbe prendere, così, il posto di Thiago Silva a Parigi: il centrale brasiliano, infatti, andrà in scadenza di contratto fra pochi mesi e lascerà la Francia. Godin è arrivato a Milano a parametro zero la scorsa stagione e Marotta potrebbe decidere di lasciarlo partire per poco, accontentandosi di risparmiare circa 20 milioni dall’ingaggio dell’uruguaiano.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, ripresa a settembre | Il segnale di Gravina

L’interesse del PSG per Diego Godin potrebbe avere un ulteriore risvolto sul mercato nerazzurro: la distensione dei rapporti con i parigini potrebbe favorire il riscatto di Mauro Icardi. Uno scenario gradito dal club meneghino, che vorrebbe evitare di ritrovarsi in rosa l’ex capitano nerazzurro e vederlo accasarsi in una diretta concorrente come la Juventus.

L’addio di Diego Godin nella prossima estate potrebbe essere importante in chiave Icardi: il PSG potrebbe trattare per il ‘pacchetto’ con l’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, svolta Kante | Tre big al Chelsea

Coronavirus | Ripresa Serie A, annuncio alla radio: ‘bufera’ Juve-Lazio

Calciomercato Inter, entra in scena Raiola | Conte ‘trema’!