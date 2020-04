Calciomercato Inter, Marotta spiazzato | Ora potrebbe rinnovare!

Uno dei possibili colpi a zero di Marotta rischia di sfumare all’ultimo: l’attaccante seguito dall’Inter, ora potrebbe rinnovare il contratto a sorpresa.

Il momento storico non permette alle squadre di scendere in campo, le società però non smettono di lavorare sul prossimo mercato e l’Inter non fa distinzione. L’impatto economico che lo stop dovuto al ‘Coronavirus’ avrà sui club, poi, sarà un fattore non indifferente nel prossimo mercato. Per questo motivo, i parametri zero saranno ancora più ambiti: uno degli obiettivi di Marotta, però, rischia di saltare a pochi mesi dalla scadenza del contratto.

Calciomercato Inter, Giroud rischia di sfumare | Potrebbe rinnovare

Dall’Inghilterra arriva un clamoroso colpo di scena riguardante Olivier Giroud: ad un passo dall’Inter a gennaio, ora potrebbe sfumare. Secondo quanto rivelato dal ‘Daily Mail’, l’attaccante francese potrebbe rinnovare con il Chelsea. Un cambio di scenario totale: Giroud era ormai considerato fuori dai piani di Lampard ed il suo addio a Londra sembrava inevitabile. Tanto che l’attaccante francese era in procinto di lasciare il Chelsea già a gennaio, con l’accordo raggiunto fra l’entourage del giocatore e l’Inter di Conte, ma il club inglese ha deciso di far saltare tutto all’ultimo.

Nelle ultime settimane, però, sembrerebbe esserci stato un dietrofront da parte di Lampard: il tecnico dei ‘Blues’ si sarebbe convinto dell’apporto che Giroud potrebbe dare alla causa anche nelle prossime stagioni. Una convinzione che si contrappone con gli interessi dell’Inter: Marotta, infatti, vedrebbe sfumare un grande colpo a parametro zero a pochi mesi dalla scadenza del contratto.

