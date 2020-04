Juventus ed Inter, il Napoli tenta il sorpasso sull’esterno | C’è l’offerta

La concorrenza sul giocatore del Chelsea aumenta: oltre alla Juventus e all’Inter, fra le italiane, ora si aggiunge anche il Napoli di De Laurentiis.

Il campionato italiano sta tornando ad avere un certo appeal sui grandi campioni: e questo grazie alla dominante Juventus degli ultimi anni, all’Inter in rediviva crescita, al Napoli rinvigorito dalla cura Gattuso, al Milan dei giovani di Gazidis, alle due ambiziose romane e infine all’irripetibile Atalanta. La Serie A sta tornando ad essere un campionato di punta in Europa e anche sul mercato questo status ritrovato sta dando i suoi frutti. Ora, però, è normale che su alcuni giocatori la concorrenza delle italiane sia feroce. Non è sorprendente, quindi, che siano Juventus, Napoli ed Inter a contendersi un pezzo pregiato in uscita dal Chelsea.

Da settimane Juventus ed Inter sono impegnate in una sfida di mercato per Emerson Palmieri, ormai considerato uscente dal Chelsea, ma fra le due litiganti nelle ultime ore si è inserita una terza pretendente ed il famoso detto potrebbe avverarsi. Secondo quanto rivelato da Ciro Venerato, di ‘Raisport’, anche il Napoli vorrebbe Emerson Palmieri: “Giuntoli e Gattuso lo hanno messo in cima alla lista dei terzini sinistri e De Laurentiis sarebbe pronto ad offrire un quinquennale da 3 milioni netti a stagione all’italobrasiliano”.

La società campana in estate ha intenzione di completare una rivoluzione dell’organico iniziata a gennaio con l’arrivo di Demme e Lobotka e l’acquisto per la prossima stagione di Petagna. Per la fascia sinistra Gattuso sarebbe molto intrigato da Emerson Palmieri, la cui fisicità abbinata ad una tecnica eccellente sarebbe molto funzionale alla sua idea tattica. Sull’italobrasiliano, però, Juventus ed Inter hanno iniziato da tempo una manovra di avvicinamento ed i contatti con il Chelsea sarebbero in fase più avanzata. Il Napoli, in ogni caso, potrebbe avvantaggiarsi dei buoni rapporti che intercorrono fra De Laurentiis e Marina Granovskaia.

