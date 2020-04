Calciomercato Juventus, permanenza Dybala | Parla l’ex capitano!

Dalla possibile cessione nella scorsa estate ad un ruolo di primo livello in casa Juventus: l’ex leggenda bianconera rivela il futuro di Paulo Dybala

Chi è molto vicino al mondo calcio sa bene che tutto cambia velocemente. Basta un guizzo, una giocata, un gol davvero importante per capovolgere la storia in pochi secondi. Paulo Dybala è sempre stato al centro di numerose trattative di calciomercato con la possibilità anche di dire addio nella scorsa estate. La Joya, però, è tornato a pedalare sotto la gestione Sarri diventando sempre più importante per l’allenatore toscano nelle rotazioni in attacco con Higuain. L’ultima perla contro l’Inter lo ha definitivamente al centro del progetto.

Calciomercato Juventus, Dybala capitano bianconero

E così in suo soccorso è arrivata anche la leggenda della Juventus, Alessandro Del Piero, che ai microfoni di Sky Italia lo ha esaltato ancora una volta vedendolo anche futuro capitano bianconero: “Paulo ha già indossato la fascia da braccio alcune volte e se è già successo è perché lo considerano all’altezza”. In passato il suo profilo è stato accostato fortemente a Manchester United e Tottenham con la possibilità di lasciare il suo club.

Risultato positivo al Covid-19, Dybala si è reso anche protagonista di numerosi live sul suo profilo Instagram facendosi portavoce di alcune iniziative. Ora il suo futuro è sempre più bianconero con Del Piero che ha, poi, aggiunto: “Per quanto lo possa conoscere personalmente, credo sia maturato parecchio soprattutto dopo la reazione che ha avuto dopo questa estate, che sottolinea la sua crescita in termini di personalità”.

Addio alle sirene di calciomercato per il talento argentino pronto a diventare la bandiera della Juventus per tantissimi anni. E da vero leader e capitano bianconero.

