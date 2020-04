Calciomercato Juventus, concorrente a sorpresa per Willian | Le ultime di CMWEB

La Juventus continua ad osservare la situazione tra il Chelsea e Willian: spunta a sorpresa una nuova concorrente per l’attaccante brasiliano

In scadenza di contratto a giugno 2020, Willian è ormai da mesi uno dei nomi più chiacchierati in sede di calciomercato. Alimentate anche dal diretto interessato, le voci sul futuro del brasiliano si susseguono senza soluzione di continuità. Dal Brasile, l’ex Shakhtar ha ribadito anche di recente di non gradire l’offerta di rinnovo biennale fatta dal Chelsea, indicando la sua priorità nella permanenza in Premier League, dove è seguito da Arsenal e Tottenham, ma non escludendo anche un’esperienza in altri campionati europei. In Italia, come è noto, il suo nome è finito sul taccuino di Inter e Juventus, ma le squadre di Serie A potrebbero essere costrette a fronteggiare anche un avversario a sorpresa.

Potrebbe interessarti anche >>> ESCLUSIVO, l’agente di Barrow: “Musa felice a Bologna, ma sta male per Bergamo”

Potrebbe interessarti anche >>> Serie A, ESCLUSIVO Ramazzotti: “Campo neutro? è un ipotesi, Lega e Federazione a lavoro”

Potrebbe interessarti anche >>> ESCLUSIVO Pistocchi: “Serie A a rischio default! Ecco quando potrebbe ripartire”

Calciomercato Juventus, aumenta la concorrenza per Willian | Le ultime di CMWEB

Secondo quanto appreso da ‘Calciomercatoweb.it‘, infatti, i Blues non hanno ancora definitivamente chiuso la porta all’eventuale permanenza di Willian. Dopo aver compiuto già un primo passo modificando l’iniziale offerta annuale in un biennale, nei prossimi giorni la dirigenza potrebbe valutare l’ipotesi di offrire un biennale con opzione per un’ulteriore stagione per non correre il rischio di vedere il brasiliano con la maglia dei rivali (Gunners e Spurs per l’appunto).

Uno scenario dai contorni ancora non ben definiti al punto che, al giorno di oggi, tra le varie opzioni possibili quella del rinnovo resta forse la più complicata. Un’ipotesi, tuttavia, che non si può ancora escludere del tutto, nonostante le uscite pubbliche del calciatore ex Shakhtar.

Daniele Trecca

Potrebbe interessarti anche >>> Milan, ESCLUSIVO Taibi: “Juventus? Caro Donnarumma, questo è il mio consiglio”