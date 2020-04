Le ultime news Milan mettono in evidenza il durissimo attacco al Milan dell’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi

“Avrebbe meritato la Serie B!“. Ai microfoni di ‘Reggina Tv’ Luciano Moggi è andato all’attacco del Milan facendo riferimento alla partita del ‘Franchi’ tra i rossoneri e la Fiorentina del 30 aprile 2005. “L’arbitro era De Santis. Alla vigilia, un’intercettazione ci racconta che l’allora addetto agli arbitri del club milanista, ovvero Meani telefona proprio a De Santis dicendogli di ‘non ammonire Kakà e Nesta, poiché sono diffidati e domenica dovremmo giocare con la Juventus a Milano’” lo scontro scudetto. “La partita finì 2-1 per il Milan – aggiunge Moggi, radiato dalla FIGC dopo il processo Calciopoli – e non fu dato dall’arbitro un rigore grosso quanto una casa per fallo di Pancaro su Pazzini. Si menarono dall’inizio alla fine, ma del Milan non fu ammonito nessuno“.

“Quella era una partita da ufficio inchieste e retrocessione del Milan – ha tuonato in conclusione – De Santis, che si guardò bene dal telefonare all’ufficio inchieste, è stato poi messo tra quelli vicini alla ‘Triade’. Pensate un po’ la differenza tra quello che è la realtà e quello che invece hanno voluto dimostrare…”.

Va detto, a onor di cronaca, che non è vero che in quella partita – come sostiene Moggi – non venne ammonito nessun calciatore dell’allora squadra allenata da Ancelotti. A prendere il cartellino giallo furono in quattro: Cafu, Stam, Gattuso e Kaka. Il brasiliano non era evidentemente tra i diffidati, dato che giocò regolarmente lo scontro per il titolo con la Juve, vittoriosa al ‘Meazza’ per 1-0 e alla fine Campione d’Italia, anche se poi il titolo le venne tolto.

