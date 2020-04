La Premier League ha annunciato tramite un comunicato ufficiale che il campionato non ripartirà a maggio: “Ripartiremo quando sarà sicuro”.

Il dilagare del ‘Coronavirus’ in Inghilterra aveva portato anche all’inevitabile sospensione della Premier League. Il campionato inglese si era fermato con il Liverpool assoluto dominatore, grazie ai 25 punti di vantaggio sul Manchester City secondo in classifica (con una partita in meno). Nella giornata odierna i club della Premier League hanno discusso in una riunione come affrontare la pandemia di ‘COVID-19’ e sulle modalità e le tempistiche di un’eventuale ripresa del campionato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, concorrente a sorpresa per Willian | Le ultime di CMWEB

Coronavirus, la Premier League non riparte ad inizio maggio | Il Comunicato

La decisione, presa dalla riunione degli azionisti, sulla ripresa della Premier League è stata annunciata tramite un comunicato ufficiale: “Il campionato non riprenderà ai primi di maggio, ma la stagione 2019/20 ripartirà solamente quando sarà sicuro ed appropriato farlo”. Un annuncio importante da parte del campionato di calcio più seguito al mondo: non ci sono le condizioni per ripartire ai primi di maggio.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, Borrelli: “A casa anche il 1 maggio, serviranno molte settimane”

Si complicano, quindi, anche i piani della UEFA per un possibile recupero di Champions League ed Europa League, dove sono presenti diverse squadre inglesi. Il comunicato, poi, continua: “La data per la ripresa è costante revisione da tutte le parti interessate, e la Premier League sta lavorando a stretto contatto con tutto il calcio professionistico inglese per garantire che si raggiunga una soluzione ideale”.

The Premier League’s overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so. Full statement: https://t.co/Tv9Leq4GGp#WeAreOneTeam pic.twitter.com/XPLQ7ls422 — Premier League (@premierleague) April 3, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Milan, chance per la porta | Arrivano conferme

Juventus, Oriana positiva | Nuovo tampone per Dybala

Calciomercato Juventus, scambio Icardi | Nuova pista