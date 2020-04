Calciomercato Inter, futuro Lautaro | L’annuncio dalla società

Lautaro Martinez è il nome più caldo in casa Inter. Corteggiato soprattutto dal Barcellona, il ‘Toro’ non è sicuro del suo destino. L’annuncio di Zanetti.

Tutti pazzi per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter è senza ombra di dubbio il nome più caldo della Serie A in ottica calciomercato. In estate infatti si profila una vera e propria battaglia intorno al ‘Toro’ che prima dello stop forzato per l’emergenza Coronavirus stava vivendo la sua annata della consacrazione. Una stagione eccellente che ha contribuito a rafforzare l’interesse del Barcellona in ottica estiva. I blaugrana, non è un mistero, vorrebbero infatti mettere le mani su Lautaro per farne il nuovo centravanti da affiancare al connazionale Leo Messi, come post-Suarez. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Inter, il futuro di Lautaro: l’annuncio di Zanetti

Si prospetta dunque un mercato infuocato intorno a Lautaro Martinez che l’Inter vorrebbe comunque provare a trattenere ancora un anno. Diverse le proposte vagliate dal Barça nell’ultimo periodo, con tanto di possibile accordo col calciatore stesso. Per ora sono solamente voci, che il vice-presidente nerazzurro, Javier Zanetti, ha provato a spazzare via.

Il dirigente argentino ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha sottolineato: “Mi fa piacere parlare di Lautaro perché quando lo abbiamo preso lo seguivamo da tempo. All’epoca era il giocatore più promettente in Argentina, parlando con Milito dicevamo che poteva avere un futuro importante. E’ un patrimonio del club, è un ragazzo che è cresciuto tantissimo; è un punto fermo della Nazionale. Vedendolo ogni giorno lo vedo felice con noi, mi auguro che resti a lungo, rappresenta un patrimonio importante per il nostro club come altri giovani”.

