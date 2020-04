Andrea Ramazzotti, storica firma del Corriere dello Sport e del nostro giornalismo, in esclusiva a CalciomercatoWeb.it, sull’eventuale ripresa della Serie A

La Serie A resta ferma in attesa di conoscere il proprio futuro, quello prossimo e quello remoto, mentre il coronavirus continua a stravolgerne i meccanismi ed il funzionamento. Di qui, la data della tanto agognata ripresa dei campionati slitta ulteriormente, mentre Lega e Federazione sono al lavoro per trovare la quadra e salvaguardare la regolarità delle competizioni. “Tra le tante ipotesi che sono al vaglio, c’è anche quella di terminare la stagione in un campo neutro”: parole di Andrea Ramazzotti, storica firma del nostro giornalismo che, attraverso il ‘Corriere dello Sport’, sta seguendo passo passo la questione ripresa dei campionati. Questa la sua intervista in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it.

Ripresa Serie A, Ramazzotti: “Lega e Federazione stanno facendo il possibile”

“Il desiderio è quello di ripartire e di poterlo fare in tutte le città – spiega Ramazzotti, che aggiunge – Ad oggi, lo studio che stanno conducendo le autorità si basa sui numeri del contagio e l’andamento dei numeri, per poter parlare di regressione del virus, dà un quadro della situazione fino a ieri. Poi nei prossimi giorni le cose potrebbero cambiare, ma al di là di questo studio, una cosa è certa: la Lega e la Federazione stanno facendo tutto il possibile per far ripartire il calcio italiano”.

Di qui, l’ipotesi campo neutro, che, attraverso l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, Ramazzotti ha specificato essere una soluzione percorribile soltanto in zone considerate sicure del nostro paese. E quindi: zone dove non si registrano più nuovi contagi e che abbiano a disposizione strutture sportive e ricettive adatte ad ospitare eventi calcistici e le relative squadre che verranno a giocare. “La mia speranza è che si ricominci quanto prima a giocare – continua Ramazzotti – Significherebbe che saremmo tornati alla vita quotidiana, o almeno a qualcosa di molto vicino”.

Una speranza che, però, sembra dividere parte dell’opinione pubblica e la stessa Lega Calcio: “All’interno della Lega ci sono delle posizioni diverse ed è anche comune – conclude Ramazzotti – Il problema, comunque, non si pone: se si tornerà o meno a giocare, sarà una decisione che prenderà la Federazione. Al di là di Juventus e Lazio, ci sono due schieramenti che sono più ampi, tra quelli che sperano di ripartire e tra quelli che non sarebbero poi così dispiaciuti di uno stop forzato”.

