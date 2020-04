Calciomercato Inter e Milan, colpo a zero | Irrompe Ancelotti

Il rinnovo di Mario Gotze sembra sempre più lontano: su di lui ci sono Inter, Milan e Roma, ma attenzione alla concorrenza di Carlo Ancelotti.

Una delle più grandi occasioni a costo zero per il mercato estivo porta in Germania e più precisamente al Borussia Dortmund. Il rinnovo di Mario Gotze con il club giallonero sembra sempre più lontano. Pare quindi che per l’attaccante classe 1992 stia per concludersi la sua seconda esperienza in quel di Dortmund, ma stavolta nel suo futuro sembra esserci un’avventura lontano dalla Bundesliga.

Calciomercato Inter, derby con il Milan per Gotze

E su Gotze sono estremamente vigili gli occhi della Serie A. In particolare di Milan ed Inter. Il club rossonero potrebbe decidere di puntare sul tedesco, che ha comunque 28 anni, come possibile rinforzo per il proprio attacco. Il ‘Diavolo’ infatti lo segue da tempo. Mentre i nerazzurri, considerando che sembra essere sempre più difficile la permanenza di Sanchez, starebbero pensando a lui come seconda punta da regalare ad Antonio Conte.

Oltre che ai due club milanesi, Gotze però piace pure alla Roma. Anche il club giallorosso infatti pensa all’attaccante tedesco per rafforzare il reparto offensivo. Giocatore tecnico, che nel 4-2-3-1 di Fonseca potrebbe ricoprire praticamente tutti i ruoli: dall’esterno offensivo alla prima punta, fino all’uomo alle spalle della prima punta stessa.

Calciomercato Serie A, ostacolo Ancelotti

A poter mettere però i bastoni tra le ruote ai club di Serie A, ci può essere Carlo Ancelotti. L’allenatore italiano starebbe infatti pensando al giocatore tedesco come pedina per dare ulteriore prestigio al suo nuovo Everton. Il club di Liverpool, con l’ingaggio del tecnico ex Napoli e Milan, sembra davvero intenzionato ad un salto di qualità e Gotze potrebbe essere la figura perfetta per questo nuovo corso.

Lo riferisce il ‘Daily Mail’, che sottolinea come i ‘Toffees’ non siano l’unico club interessati al classe 1992. Su Gotze infatti ci sarebbe anche il West Ham, ma al momento i londinesi appaiono decisamente in secondo piano, visto il rischio di retrocessione in Championship.

