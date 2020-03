Calciomercato Inter, non solo Juventus | Nuova pretendente per Icardi

Per Mauro Icardi sarà un’estate davvero bollente per decidere il suo futuro. L’attaccante argentino dovrà prendere una scelta: spunta una nuova big

Mauro Icardi dovrà prendere una decisione per il suo futuro. L’attaccante del Paris Saint-Germain, arrivato in prestito dall’Inter, non sarà riscattato dal club francese dopo un ottimo inizio stagionale. L’argentino non sarebbe più nei piani del progetto tecnico di Tuchel e così il suo addio sembra ormai scontato.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, UFFICIALE Valencia | Cinque casi positivi

Calciomercato Inter, Real Madrid sulle tracce di Icardi

Mauro Icardi (Getty Images)Come svelato dal portale spagnolo fichajes per il giocatore di proprietà dell’Inter sarebbe spuntato anche il Real Madrid: per soffiarlo ai nerazzurri il presidente Florentino Perez dovrà versare circa 70 milioni di euro, il valore del riscatto fissato in estate a favore del PSG. Al momento, infine, resta in pole la Juventus, che avrebbe già avviato i contatti con la moglie-agente Wanda Nara.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, è fatta: Icardi con CR7! Dall’Inter con lo sconto

Coronavirus, piano salva-Serie A | Spunta la data di ripartenza

Calciomercato Juventus, ecco il post Higuain | Arriva con la regia di Mendes