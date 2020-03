Calciomercato Inter, attaccante in uscita | Pretendente dalla Liga

Arrivato in estate in prestito dal Manchester United, Alexis Sanchez, dovrebbe salutare l’Inter già a fine stagione. Su di lui una big di Spagna.

L’Inter di Antonio Conte ha trovato il proprio equilibrio offensivo con il duo composto da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Chi invece non è proprio riuscito ad entrare negli schemi nerazzurri è Alexis Sanchez. L’attaccante cileno arrivato in prestito dal Manchester United per rinforzare il reparto avanzato di Conte ha vissuto fin qui un’annata piuttosto deludente, complice anche qualche problema fisico di troppo. Appena un gol messo a segno dall’ex Arsenal e Barcellona che a fine anno lascerà quasi certamente Milano a caccia di una nuova destinazione. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Inter, via Sanchez: occhio all’Atletico Madrid

Altamente deludente dunque il rientro in Italia di Alexis Sanchez, che ai tempi dell’Udinese aveva incantato la Serie A, tanto da attirare su di se le mire del Barcellona, club che lo ha portato in Spagna. Proprio un ritorno in Liga potrebbe rappresentare il prossimo futuro del cileno classe 1988 che al termine del prestito all’Inter dovrà inevitabilmente muoversi di conseguenza.

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, infatti, Sanchez potrebbe non disfare le valigie lasciando Milano senza passare da Manchester. Sulle sue tracce ci sarebbe infatti l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, che aveva cercato di portarlo ai ‘Colchoneros’ già in passato, quando il suo prezzo era più elevato. Il ‘Cholo’ inoltre conosce bene Alexis per averlo avuto alle sue dipendenze al River Plate nel 2008.

