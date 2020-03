Continuano a circolare le voci del possibile addio di Lautaro Martinez all’Inter: in Spagna sarebbero sicuri che andrà al Barcellona, ecco quando

Il calciomercato non si ferma mai, nell’attuale situazione di emergenza dovuta al Coronavirus e con i campionati fermi, alle società non resta che concentrarsi sui possibili rinforzi per l’estate. In Spagna si continua ad accostare con insistenza il nome di Lautaro Martinez al Barcellona, che vorrebbe fare dell’argentino il nuovo numero nove della squadra. In terra spagnola sarebbero certi che il ‘toro’ sarà acquistato dalla squadra blaugrana, rivelando anche i tempi dell’operazione.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez al Barcellona: ecco quando

Le società continuano a lavorare in chiave calciomercato per assicurarsi nuovi innesti di qualità per la prossima stagione. Ormai da tempo, il nome di Lautaro Martinez, attaccante classe 1997 dell’Inter, viene accostato al Barcellona. Il club catalano punterebbe sull’attaccante argentino per il post Luis Suarez. Secondo ‘Daily Star‘ ci sarebbe già un accordo con l’entourage del giocatore, che lo porterebbe a guadagnare 18 milioni l’anno, rispetto agli 1,5 milioni che percepisce al momento. In Spagna, ‘El Mundo Deportivo‘ sarebbe sicuro della data entro cui si concluderà l’affare tra Barcellona ed Inter. Il 15 luglio, secondo il quotidiano spagnolo, sarebbe la data entro cui chiudere, poiché coinciderebbe con la scadenza della clausola da 111 milioni presente nel contratto dell’argentino.

L’Inter però, vorrebbe tentare un ultimo tentativo di prolungamento, ma le due parti sembrerebbero al momento ancora lontane sia sull’ingaggio che sulla clausola, visto che i nerazzurri vorrebbero rinnovare alzando o levando la clausola, mentre l’entourage del calciatore vorrebbe tenerla così. In Spagna sembrerebbero ormai certi del passaggio di Lautaro Martinez – ‘sponsorizzato’ da Messi – nel club catalano, se così fosse, i nerazzurri dovranno correre ai ripari per sostituirlo degnamente. Al momento il favorito sembra essere Aubameyang, in uscita dall’Arsenal.

