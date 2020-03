Calciomercato Juventus, ‘nemico’ a sorpresa per Pogba | L’annuncio

Da tempo è ormai noto l’interesse della Juventus per il ritorno di Paul Pogba: in Spagna svelata la destinazione che desidera un nuovo nemico dei bianconeri

La Juventus continua a lavorare sul mercato e continua a sognare il ritorno di Paul Pogba a Torino. Da mesi ormai si è riaperta la pista che potrebbe vedere il ritorno in maglia bianconera del fenomeno francese. A contendere il giocatore alla società juventina ci sono i top club europei, tra cui Real Madrid e PSG. Ad intervenire sull’argomento è stato il fratello Florentin, che ha svelato la sua destinazione preferita.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, non tramonta la pista Florentino Luis

Potrebbe interessarti anche >>> Champions League, incognita Juventus-Lione | L’annuncio di Aulas

Potrebbe interessarti anche >>> Emergenza Coronavirus, stop Serie A e scudetto | La ‘soluzione’ dei club

Calciomercato Juventus, il fratello di Pogba lo allontana: vorrebbe il Real Madrid

Il sogno della Juventus per il prossimo calciomercato estivo, sarebbe riportare a Torino Paul Pogba. Il fenomeno francese sembrerebbe ormai sempre più lontano dal Manchester United, così i top club europei, tra cui i bianconeri, avrebbero messo il mirino sul centrocampista. Ospite nella trasmissione spagnola ‘El chiringuito‘, il fratello del campione del mondo Florentin Pogba, avrebbe dichiarato che la destinazione preferita da lui per il fratello sarebbe il Real Madrid: ”Voglio che mio fratello firmi per il Real Madrid, ma ora stiamo solo parlando”. Florentin continua dicendo che le sue sono solo parole: ”O la trattativa si fa in un giorno o si parla per due mesi, questo è il calciomercato”.

Queste le parole che allontanano il ritorno a Torino del calciatore e lo avvicinano alla corte di Zidane per la prossima stagione. Ma prima bisognerà convincere anche il Manchester United, con il prezzo del giocatore che al momento supererebbe i 100 milioni di euro.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, l’Arsenal fa sul serio per Smalling