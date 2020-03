La crescita di Bentancur può portare in casa Juventus alla cessione di Pjanic: con l’addio del bosniaco serve un rinforzo, possibile altro colpo in casa Ajax



Per il gioco di Maurizio Sarri si è rivelato una pedina fondamentale, ma i 30 anni raggiunti e la contemporanea crescita di Rodrigo Bentancur potrebbero minare la permanenza di Miralem Pjanic alla Juventus. Il bosniaco ha un contratto con i bianconeri sino al 2023, ma se dovesse arrivare un’offerta decisamente importante allora una sua cessione non sarebbe da escludere.

Calciomercato Juventus, pista van de Beek per il dopo Pjanic

La valutazione di Miralem Pjanic si aggira intorno ai 70 milioni di euro. Tanti top club europei sarebbero interessati a puntare sul centrocampista bosniaco. Dal Paris Saint-Germain al Manchester City (che ha però problemi con la Uefa e la cui partecipazione alla Champions non è scontata) al Real Madrid. Se davvero dovesse arrivare un’offerta di questo tipo, difficilmente i bianconeri direbbero di no.

A quel punto la cessione di Pjanic porterebbe Bentancur in cabina di regia e obbligherebbe la dirigenza della Juventus a investire in un centrocampista. Un nome che piace da tempo è quello di Donny van de Beek, talentuosa mezz’ala dell’Ajax. Difficilmente il giocatore olandese resterà ad Amsterdam il prossimo anno, visto che tanti club europei sono pronti a bussare alle porte dei ‘Lancieri’.

Calciomercato Juventus, concorrenza per van de Beek

La concorrenza, quindi, non manca. Il centrocampista della nazionale olandese piace da tempo al Real Madrid e alle big inglesi, ma con il ricavato di Pjanic la Juventus potrebbe arrivare a soddisfare le richieste economiche dell’Ajax, che vorrebbe più o meno incassare la stessa cifra richiesta per Pjanic. Come intermediario dell’affare i bianconeri potrebbero rivolgersi a Mino Raiola, che non gestisce la procura del calciatore, ma che con il mercato olandese ha un legame particolare.

Se la pista van de Beek non dovesse essere percorribile, il club bianconero potrebbe orientarsi su altri profili. Altro nome gradito è quello di N’Golo Kante del Chelsea, ma il suo cartellino sarebbe ancor più costoso.

