Juventus e Inter potrebbero essere fuori dalla corsa per il forte attaccante inglese del Tottenham Harry Kane: assalto decisivo della big d’Europa

Sarà un’estate davvero bollente dopo l’emergenza coronavirus in Italia e in Europa. Con lo stop improvviso del campionato italiano fino al 3 aprile, Juventus e Inter hanno così l’occasione di pensare già al calciomercato per migliorare le rose a disposizioni. Tanti profili interessanti nel mirino, ma i bianconeri e i nerazzurri potrebbero essere fuori dalla corsa per l’attaccante del Tottenham, Harry Kane, attualmente ai box per infortunio dopo tanti mesi.

Calciomercato Juventus e Inter, assalto del Manchester United per Kane

Come svelato dal tabloid mirror il Manchester United nella figura di Ed Woodward proverà in tutti i modi il trasferimento del forte centravanti inglese. Nonostante una stagione non esaltante, i Red Devils potrebbero convincere Kane a trasferirsi per lo step successivo della sua carriera, sempre più in ascesa. Classe 1993, la sua annata non è stata delle migliori a causa dell’infortuni che lo sta tenendo fuori dal terreno di gioco dallo scorso gennaio. Ora ad aprile dovrebbe tornare a disposizione di Josè Mourinho per prepararsi al meglio al prossimo Europeo in programma a giugno.

Nelle scorse settimane il suo profilo dall’Inghilterra è stato accostato anche Juventus e Inter (come possibile sostituto rispettivamente di Higuain e Lautaro), pronti ad essere protagonisti nella prossima sessione di calciomercato con acquisti di livello in ogni zona del campo. L’acquisto sarebbe comunque difficile per la valutazione del suo cartellino e per l’esoso ingaggio che percepisce. L’obiettivo di Juve e Inter è quello di allestire una squadra ancora più competitiva rispetto a quelle attuali.

