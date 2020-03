Dopo il Consiglio Federale il presidente Ghirelli ha paventato delle ipotesi clamorose per portare a termine il campionato di Serie A. Le ultime.

Il destino della Serie A è ancora incerto dopo la decisione di sospendere il campionato italiano fino al 3 aprile. Nella giornata odierna si è tenuto il Consiglio Federale ed il Presidente della Serie C Ghirelli ha paventato delle ipotesi clamorose, fra cui quella di terminare il campionato con i playoff.

Serie A, ipotesi playoff scudetto | Le ultime

Per quanto riguarda i campionati nazionali, le ipotesi per concluderli sono diverse. Il presidente Ghirelli ha dichiarato che “Le singole leghe potranno avanzare proposte fino al 23 marzo, quando ci sarà un altro Consiglio Federale”. Inoltre Ghirelli ha parlato anche specificatamente riguardo la Serie A: “Le ipotesi sono non assegnare il titolo, assegnare così com’è e fare i playoff. In questo momento ci sono tutte in ballo. Io ho già espresso la mia opinione. Ora, l’unica decisione che è stata presa è che si decida prima della ripresa del campionato”. Lo scudetto, quindi, potrebbe essere assegnato tramite playoff: Juventus, Lazio ed Inter potrebbero così giocarsi il titolo con degli scontri diretti.

Il futuro della Serie A è in bilico per via del ‘coronavirus’, intanto nel Consiglio Federale è stata avanzata l’ipotesi playoff per lo scudetto.

