Calciomercato Juventus, svolta Zidane | C’è la data dell’esonero!

Zinedine Zidane potrebbe essere sollevato dall’incarico dal presidente del Real Madrid Florentino Perez: spunta anche la data

Zinedine Zidane è in bilico sulla panchina del Real Madrid. L’allenatore francese potrebbe essere sollevato dall’incarico dal presidente Florentino Perez. La compagine dei blancos ha perso di nuovo la vetta della classifica dopo la sconfitta in Liga contro il Betis. La squadra sembra priva di identità e di automatismi con il terribile stato mentale e fisico di alcuni giocatori. La pazienza del numero uno del club madrileno sta per finire.

Calciomercato Juventus, via Zidane: ecco quando

Così il presidente del Real Madrid potrebbe pensare anche all’esonero di Zidane in caso di mancata qualificazione ai quarti di finale di Champions League e di Liga persa. Il suo destino sembra ormai segnato dopo la deludente stagione dello scorso anno.

Nei giorni scorsi lo stesso allenatore francese, che ha un contratto con i blancos fino al 2022, ha parlato del suo possibile futuro: ” Oggi sono l’allenatore del Real ma domani questo può cambiare”. Poi ha aggiunto: “Non mi ha chiamato nessuno e io sto pensando solo al Real Madrid. Non so nulla, si dicono molte cose”. Il suo nome sarebbe finito da tempo nella lista dei possibili successori di Maurizio Sarri, con il futuro sempre in bilico in base ai risultati che riuscirà a collezionare fino al termine della stagione.

Tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane: Real e Juventus vivono a distanza lo stesso destino.

