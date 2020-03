Calciomercato Juventus, ritorno clamoroso | C’è l’indizio

La Juventus non è soddisfatta della stagione disputata fin qui e studia le mosse per il futuro. Non è da escludere un ribaltone in panchina con clamoroso ritorno

È una situazione delicata quella che sta passando la Juventus, che non riesce a esprimersi al meglio e vive un momento di difficoltà. Non c’è mai stata una fase convincente in questa annata, ma nei primi tre mesi i risultati erano quasi sempre positivi e non c’erano particolari problemi. Da dicembre in poi, però, sono state raccolte troppe sconfitte e per questo è scattato l’allarme nella dirigenza bianconera.

Non sembrerebbe esserci soddisfazione per ciò che si sta vedendo sul campo in questo 2020, i ko di Napoli e Verona hanno fatto male e quello di Lione ha messo in discussione chiunque. Potrebbe essere in bilico principalmente la situazione di Maurizio Sarri, che non è ancora riuscito a dare una sua impronta al gioco dei bianconeri.

Allegri si allontana dal PSG: si riapre la pista che porta alla Juventus?

Dopo la sconfitta rimediata in Champions League, sono circolate tante voci in merito al futuro dell’attuale tecnico della Juventus. Il potenziale della squadra è enorme, per questo la sconfitta contro il Lione avrebbe destato delle preoccupazioni per il futuro. A questo punto la gara di ritorno potrebbe essere cruciale per Maurizio Sarri, il quale potrebbe anche pagare a caro prezzo un eventuale fallimento anticipato nella competizione più ambita.

In caso di addio, c’è sempre l’ombra di Massimiliano Allegri visto che si è lasciato bene con la dirigenza bianconera la scorsa estate. Il tecnico sembrava diretto verso il PSG, ma nelle ultime ore si sta parlando di una nuova possibile scelta per la panchina dei francesi, ovvero il Cholo Simeone.

Resta comunque difficile che si realizzi un Allegri-bis alla Juventus, ma vista l’attuale situazione non si può escludere alcuna ipotesi.

