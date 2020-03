Gli acquisti del Real Madrid stanno deludendo, due giocatori in particolare potrebbero essere inseriti in alcune trattive: c’è anche la Juventus

In una stagione in cui il Real Madrid ha effettuato una rivoluzione con molti acquisti nel calciomercato estivo, alcuni di questi non sono riusciti a soddisfare le attese. Due giocatori in particolare stanno rendendo sotto le aspettative, Luka Jovic, arrivato dall’Eintracht Francoforte ed Eder Militao, prelevato dal Porto. I ‘blancos‘ sembrerebbero voler piazzare i due giocatori all’interno di alcune trattattive, magari anche con la Juventus.

Calciomercato Juventus, proposta Real: scambio con de Ligt

La stagione dei nuovi acquisti del Real Madrid non sta procedendo come sperato. Oltre ai continui infortuni di Eden Hazard, ci sono due calciatori che non stanno convincendo. Il primo è Luka Jovic, attaccante arrivato dall’Eintracht Francoforte, pagato ben 65 milioni di euro. Sono 24 le presenze in maglia ‘blancos’ per lui in stagione, di cui solo 8 da titolare con solamente due gol segnati. L’altro giocatore sottotono sarebbe Eder Militao, acquistato per 50 milioni dal Porto, che ad oggi ha giocato solamente 10 partite dall’inizio e due da subentrato. L’idea del Real sarebbe di inserire i due giocatori come contropartite all’interno delle trattative, tra cui un discorso con la Juventus per Matthijs de Ligt.

I ‘galacticos‘ infatti starebbero pensando al difensore centrale bianconero per la prossima stagione, ma la società juventina al momento non sarebbe interessata a cedere il giocatore arrivato la scorsa estate dall’Ajax. Discorsi al momento chiusi.

