Con Juventus-Inter rinviata a causa dell’emergenza coronavirus, Cristiano Ronaldo è tornato al Santiago Bernabeu per “El Clasico”: la sua decisione

Basta una scintilla improvvisa per cambiare completamente le dinamiche. Così, a causa del big-match di Serie A rinviato a causa del coronavirus, Cristiano Ronaldo è volato a Madrid al Santiago Bernabeu per assistere in tribuna al ‘Clasico’ contro il Barcellona. Con la maglia del Real lo stesso campionato portoghese ha collezionato tanti successi e trionfi personali e non, portando i blancos a vincere tutto ciò che c’era da vincere negli anni passati prima del trasferimento alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo torna al Real?

L’accoglienza al Bernabeu è stata incredibile con i tifosi che lo hanno omaggiato a più riprese. Inoltre, Edu Aguirre, giornalista molto amico di CR7, ha svelato in diretta televisiva a ‘El Chiringuito Tv’: “So per certo che Cristiano sente la voglia di tornare al Real. Ha sentito l’affetto del madridismo venendo al Bernabeu, si è emozionato come poche altre volte nella sua vita; ora è totalmente concentrato sulla Juventus ma nel calcio, mai dire mai. Non so cosa accadrà in futuro… non lo può sapere nessuno”. Inoltre, anche Vinicius ai microfoni di Complesports ha rivelato il gesto inaspettato del lusitano: “Cristiano è venuto nello spogliatoio a metà tempo per sostenere la squadra e darci sostegno morale. Ecco il motivo per il quale ho festeggiato come fa lui. Cristiano è un vincente dentro e fuori dal campo”.

Infine, anche gli stessi tifosi del Real Madrid sarebbero propensi e soddisfatti di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Bernabeu con il sondaggio lanciato da ‘El Chiringuito’ che ha fatto registrare il 79,7% dei voti favorevoli alla “vuelta” del campione portoghese.

Ora la Juventus dovrà stare attenta: Cristiano Ronaldo potrebbe anche pensare di lasciare il club bianconero al termine della stagione.

