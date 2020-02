Calciomercato Juventus, svolta Dybala | C’è l’offerta!

Prima di acquistare bisogna blindare i propri campioni, per questo la Juventus sta lavorando al rinnovo di un top player: contatti già avviati

La Juventus è sempre al lavoro per assicurarsi nuovi talenti da inserire nella propria rosa. Nel frattempo, prima di acquistare nuovi campioni, bisogna blindare i propri. Per questo la società bianconera sembrerebbe intenzionata a rinnovare il contratto ad un top player della propria squadra. Dopo il rinnovo di Blaise Matuidi fino al 2021, Fabio Paratici è pronto a proporre un contratto da top player al giocatore.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: contatti avviati

Nella seconda parte di campionato, la Juventus di Maurizio Sarri è ancora in corsa in tutte e tre le competizioni, con gli obbiettivi prefissati ancora raggiungibili. Intanto la società comincia a pensare a quali potrebbero essere i nuovi innesti per la prossima stagione, ma prima bisogna guardare alle situazioni in casa propria. Infatti i bianconeri sembrerebbero aver avviato i contatti con Paulo Dybala per il rinnovo del calciatore. L’argentino al momento avrebbe il contratto con scadenza nel 2022, il giocatore per rinnovare vorrebbe un aumento d’ingaggio fino a 12 milioni netti a stagioni. Al momento l’offerta bianconera sembrerebbe essere di 9 milioni a stagione più bonus.

Situazione dunque completamente ribaltata rispetto allo scorso agosto, quando la ‘joya‘ sembrava essere ormai in partenza da Torino verso Manchester. Ora l’argentino è tornato il giocatore fondamentale che gli juventini aspettavano, segnando 12 gol in stagione e potrebbe legarsi al club bianconero a lungo.

