Calciomercato, Salah ‘sottovalutato’ | Assist alla Juventus

Salah sottovalutato, il Liverpool potrebbe cederlo a fronte di un’offerta convincente: ecco l’assist perfetto per la Juventus

E’ uno dei calciatori più forti al mondo, eppure c’è chi non ne è pienamente consapevole. Lo afferma Jamie Carragher, bandiera storica del Liverpool che si è lasciata andare a commenti su Mohamed Salah, attaccante egiziano dei ‘reds’. L’ex difensore ha spiegato come i tifosi del club non si rendano conto di quanto sia forte l’ex Roma ed ha affermato: “Penso che se chiedessi ai tifosi del Liverpool se prenderebbero tanti soldi per gli altri campioni in rosa, tutti direbbero di no, non importa quale sia l’offerta. Non c’è modo di vendere Alisson o Van Dijk. Ma se tu offrissi loro 130 milioni di sterline per Salah, ci penserebbero. Ecco perché dico che è sottovalutato”.

Salah-Juventus, l’uomo giusto per Paratici

Se così fosse, il ventisettenne del Liverpool potrebbe diventare una ghiotta occasione per la Juventus. I bianconeri sono da sempre in cerca dei più grandi calciatori in giro per l’Europa e per il mondo per rinforzare il proprio organico con l’obiettivo di raggiungere i più grandi trofei. Salah farebbe al caso giusto e sarebbe il nome ideale per gli obiettivi dei piemontesi, desiderosi di alzare al cielo trofei più prestigiosi dello scudetto come la Champions League, già vinta, appunto, dall’esterno degli inglesi.

A fronte di tali dichiarazioni, dunque, non è da escludere che possa arrivare la mossa dei grandi club europei. Anche la Juventus, con Fabio Paratici al comando delle operazioni, potrebbe tentare l’assalto al campione del Liverpool.

