Il Real Madrid sulle tracce di Salah per il prossimo calciomercato estivo. Il Liverpool, per sostituire l’attaccante egiziano, potrebbe bussare alla porta della Juventus per Dybala

Real Madrid a caccia di un nuovo top player nel reparto offensivo per la prossima stagione. Il sogno di Florentino Perez resta Mbappe, ma difficilmente il Paris Saint-Germain si priverà del suo gioiello a giugno. L’assalto al francese da parte dei ‘Blancos’ sarà quindi rimandato, con il Real pronto a fiondarsi su nuovi obiettivi per il tridente di Zinedine Zidane.

Un nome sensibile sul taccuino degli spagnoli è quello di Mohamed Salah, stella del Liverpool campione d’Europa di Klopp. Anche nello scacchiere dei ‘Reds’ potrebbero esserci dei cambiamenti a fine stagione, con Werner ad esempio che piace e non poco al tecnico per il reparto d’attacco. Salah è un elemento centrale per il sodalizio inglese, ma stando a ‘Don Balon’ un’offerta da 125 milioni di euro potrebbe far vacillare il Liverpool.

Calciomercato Juventus, Salah al Real: il Liverpool punta Dybala

Lo stesso attaccante egiziano sarebbe invaghito di una possibile destinazione a Madrid e potrebbe chiedere la cessione al Real la prossima estate. Un colpo sensazionale per Florentino Perez per rimpiazzare Bale, destinato all’addio al termine della stagione. La volontà di Salah, oltre all’offerta del Real Madrid, saranno determinanti in un’eventuale trattativa, con il Liverpool dal canto suo che oltre a Werner dovrebbe reperire sul mercato un profilo delle caratteristiche dell’ex Roma.

Una valida opzione in questo senso per raccogliere l’eredità di Salah ad ‘Anfield’ potrebbe essere rappresentata da Paulo Dybala. Il numero dieci della Juventus da tempo viene seguito dalle big di Premier League, con il Manchester United vicinissimo al suo acquisto la scorsa estate. Anche Klopp è un estimatore dell’argentino, rinato in questa stagione dopo le difficoltà riscontrate l’anno scorso. La Juve pensa al rinnovo per la ‘Joya’, ma un assegno superiore ai 100 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola per il futuro dell’ex Palermo. Intrigo Salah-Dybala: la cessione del numero dieci può tornare d’attualità alla Continassa.

G.M.