Allarme Coronavirus | Ipotesi campo neutro: l’annuncio del presidente

Novità per quel che riguarda la prossima sfida di Champions League dei bianconeri: Juventus-Lione potrebbe giocarsi lontano dall’Allianz Stadium

Quella del 17 marzo prossimo, contro l’Olympique Lione, sarà per la Juventus come una finale. I bianconeri sono infatti clamorosamente caduti in casa dei francesi all’andata, perdendo 1-0 un match che sulla carta si prospettava di facile lettura per Maurizio Sarri e i suoi uomini. Così non è stato ed ora toccherà fare un grande sforzo per annullare il vantaggio dei francesi e passare il turno di Champions League. Il match di ritorno potrebbe però non essere giocato tra le mura dell’Allianz Stadium: dalle dichiarazioni del presidente del Lione, Michel Aulas, emergono novità importanti a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘bomba’ Ronaldo | Annuncio sul futuro in tv!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Dybala | C’è l’offerta!

Juventus-Lione in campo neutro, Aulas: “Aspettiamo la Uefa”

Dopo il match di campionato vinto dai suoi contro il Saint Eitenne, infatti, il numero uno del club bianco-rosso-blu ha dichiarato, a proposito della sfida valida per il raggiungimento dei quarti di Champions contro la Juve: “Ci sono nuovi elementi da valutare perché la squadra Under 23 della Juve è stata messa in quarantena: sono preoccupati per quattro giocatori”. E poi ancora ha continuato dicendo: “Le riserve si allenano con la prima squadra, vedremo cosa succederà: aspetto di sapere cosa dice la Uefa”. Poi l’annuncio a sorpresa: “Spero arrivino buone notizie e, nel peggiore dei casi, non si può escludere che si giochi in campo neutro“.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Insomma, stando ad Aulas la Uefa potrebbe decidere di far svolgere la partita lontano da Torino, in un terreno ‘neutro’ per entrambi i club al fine di evitare problematiche di ogni tipo legate al coronavirus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Salah ‘sottovalutato’ | Assist alla Juventus

Inter e Juventus, accelerata per Lautaro | Tre nomi sul piatto