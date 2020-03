Calciomercato Milan, avventura al capolinea | Licenziato!

Ancora problemi in casa Milan, ma questa volta a livello dirigenziale: possibile rivoluzione e addio del dirigente rossonero

Tutto cambia velocemente nel calcio. Dopo una prima parte di stagione in cattive acque, con il ritorno di Ibrahimovic il Milan è tornato a respirare risalendo velocemente in classifica. Ma questo sembra non bastare visto che ci sarebbero ancora tensione a livello dirigenziale e societario.

Calciomercato Milan, addio Boban: possibile ritorno alla FIFA

Come svelato da gazzetta.it Elliott potrebbe anche pensare al licenziamento di Zvonimir Boban per giusta causa dopo l’intervista del dirigente croato senza autorizzazione. La sua avventura potrebbe finire così anzitempo con un possibile ritorno alla FIFA. Una possibilità reale e molto concreta visto che in estate potrebbe esserci una nuova rivoluzione in casa Milan.

Inoltre, l’edizione de “Il Corriere della Sera” parla anche di un possibile incontro del Chief Football Officer rossonero con Ivan Gazidis: oggi si potrebbe già decidere il futuro del dirigenze croato che ha passato il week-end in patria. Durante la sua intervista ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” lo stesso Boban ha attaccato: “La proprietà dev’essere chiara sia nel budget che negli obiettivi. Al momento nonostante gli sforzi nel mercato di gennaio e i tanti tagli, con due cessioni importanti e l’alleggerimento che deriva dai relativi ingaggi, non sappiamo che margini avremo”.

Ora il possibile addio decisivo con Boban che potrebbe salutare il club rossonero già dopo pochi mesi dal suo arrivo.

